Lagarto presente na reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em Brasília

Representado pelo secretário municipal do Meio Ambiente e pelo secretário adjunto, Allan Fontes, o município de Lagarto esteve presente na 139ª Reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que ocorreu na última semana em Brasília, DF.

O evento, contou com a participação da Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo e demais órgãos ambientais estaduais e municipais, diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e deliberar, no âmbito de suas competências, sobre normas e padrões para o meio ambiente.

Allan Fontes, que além de secretário adjunto também é Conselheiro e representante da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma) e na oportunidade está representando os municípios do nordeste, destacou que Lagarto está com o mesmo objetivo de sempre “avançar nas questões ambientais”.

“Estamos em mais um encontro do Conama para aprender, debater, trocar experiências e buscar mais expertises tecnológicas para o desenvolvimento do trabalho da pasta no município de Lagarto, que segue como líder e exemplo de Gestão Ambiental Municipal para todo o Estado de Sergipe” destacou Allan.

Para o secretário Aloísio Andrade a posição de Allan na Anamma e neste encontro de nível nacional, com direito a opinião e voto, coloca o nosso município na dianteira.

“Porque já sabemos das resoluções e normativas de forma antecipada para poder planejar os direcionamentos que a Gestão precisa tomar diante de questões de política de meio ambiente voltada para a realidade Lagarto, inclusive uma bastante delicada e urgente, como por exemplo a extinção iminente dos lixões que é o tema central deste encontro” ressaltou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Lagarto