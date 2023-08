A Educação Pública Municipal de Lagarto esteve presente na “19ª edição do Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime),” que teve como tema ‘Cenários atuais e os desafios da educação para a próxima década’.

O evento aconteceu entre os dias 6 a 9 de agosto, em Cuiabá (MT), e teve como intuito dialogar sobre questões relativas à temática central. Representantes de todos os estados do país estiveram debatendo temas de interesse de quem faz a educação básica pública nos municípios.

Representando a Prefeitura de Lagarto, o secretário municipal da Educação, professor Magson Almeida, participou ativamente do fórum que, em sua visão, contribuiu para a otimização do avanço na educação de Lagarto, que já é uma referência em diversos aspectos.

“O evento abordou os processos inerentes às políticas públicas da educação do país, discutindo os caminhos do ensino, incluindo projetos pedagógicos, políticas de financiamento, análise crítica das propostas realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), valorização do professor, formações, entre muitos outros temas estruturantes da educação que contribuem para o desenvolvimento do ensino”, destacou.

Eleições

O professor Aléssio Costa Lima, Dirigente Municipal de Educação Ibaretama/CE, foi eleito presidente nacional. Já para a presidência regional, a presidente da Undime/SE e Dirigente Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Josevanda Mendonça Franco (Nordeste) foi eleita para o biênio 2023/2025.

Fonte: Prefeitura de Lagarto