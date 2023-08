Lagarto: Professora do Polivalente é finalista do Prêmio Professor Porvir

A professora Cleciane Santos Alves, do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, no município de Lagarto, está na final do Prêmio Professor Porvir que tem como objetivo reconhecer práticas pedagógicas criativas. Cleciane e seu projeto ‘Projetar-se’, realizado dentro do centro de excelência, buscam despertar o interesse e o protagonismo dos alunos.

Desenvolvido pela professora de Língua Portuguesa, o ‘Projetar-se’ é um projeto realizado durante as aulas do componente ‘Projeto de Vida’, com alunos do ensino médio integral. O projeto busca transformar a escola em um lugar acolhedor e inclusivo, ao se utilizar de metodologias ativas, a partir da valorização e do empoderamento dos estudantes.

A idealizadora do projeto, professora Cleciane Santos Alves, descreve o impacto dele na vida dos alunos: “Esse projeto busca despertar o interesse e o protagonismo dos alunos. Traz aquele sentimento de pertencimento à comunidade escolar. Com isso nós melhoramos os índices de participação e engajamento nas aulas. Estamos conseguindo transformar a vida dos alunos, fazendo eles refletirem seus valores, sonhos e objetivos, traçar metas e estratégias para alcançá-los e crescer como pessoas”, relata a professora.

Com a retomada integral das aulas presenciais em 2022, a educadora percebeu que seus os alunos enfrentavam problemas de concentração e participação nas aulas, alguns demonstravam sinais de desmotivação e outros sofriam problemas emocionais. A partir deste diagnóstico, foram buscadas soluções para contornar os problemas identificados. É dessa iniciativa que nasce o projeto ‘Projetar-se’.

Algumas das ações desenvolvidas no projeto foram: as ‘Pílulas da Libertação’, onde os alunos assistiam vídeos com depoimentos de pessoas inspiradoras da região da escola; e o ‘Sarau do Morrinho’, um espaço aberto para os alunos socializarem seus talentos, como canto, poesia, desenho. Os professores aderiram a essa ação e agora o sarau acontece quinzenalmente no centro de excelência.

“É gratificante saber que o nosso trabalho é uma centelha inspiradora para avivar o universo docente. O “Projetar-se”, nesse sentido, tem a ânsia de abrir caminhos para visibilizar iniciativas que acontecem no chão da escola”, relata a professora sobre o sentimento de ser finalista do prêmio.

Prêmio Porvir

Promovido pelo Instituto Porvir, o Prêmio Professor Porvir mapeia práticas pedagógicas inovadoras implementadas em escolas brasileiras de educação básica e reconhece os professores autores dessas experiências. O objetivo da iniciativa é descobrir e divulgar projetos criativos e originais implementados em todo o Brasil, que possam inspirar a comunidade educacional a experimentar novas formas de promover aprendizagem. Para isso, as experiências pedagógicas escolhidas como finalistas da iniciativa serão publicadas regularmente, entre abril e dezembro de 2023, na seção Diário de Inovações, do portal porvir.org.

Os professores vencedores do Prêmio Professor Porvir vão participar do Festival Porvir, em 2024, e terão suas práticas publicadas em um e-book. Também passarão a integrar um seleto grupo de educadores que receberá o selo Professor Porvir, que potencializará suas oportunidades de influenciar a transformação na educação.