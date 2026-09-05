Lagarto realiza desfile cívico-cultural no 7 de Setembro com foco na história e na cultura do município

Lagarto se prepara para celebrar a Independência do Brasil com a realização do tradicional desfile cívico-cultural de 7 de Setembro. Na próxima segunda-feira, 07, a cidade reunirá escolas, Forças Armadas, grupos culturais entre outras entidades em uma programação voltada à valorização da história, da cultura e da identidade do município. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Educação, em conjunto com as secretarias de Cultura, Turismo, Desenvolvimento Urbano e Ordem Pública e Defesa da Cidadania, o evento abordará, este ano, o tema “Lagarto é mais: Nossa história, nossa gente, nosso futuro”.

O desfile será realizado das 13:30h às 18h, com concentração dos participantes a partir das 12h30, na avenida Nossa Senhora da Piedade, nas proximidades do Pórtico. O percurso seguirá pela avenida Nossa Senhora da Piedade, Praça do Rosário, ruas Floriano Peixoto, Laudelino Freire, Lupicínio Barros, Presidente Vargas, Zacarias Júnior e pela avenida Santo Antônio, onde ocorrerá a dispersão. “O 7 de Setembro é uma data importante para celebrar a nossa Independência e também para valorizar aquilo que nos identifica enquanto município. Este ano, o desfile traz como tema a nossa história, a nossa gente e o nosso futuro, reunindo escolas, instituições e manifestações culturais. A Prefeitura está trabalhando de forma integrada para garantir que todos possam participar e acompanhar a programação com organização e segurança”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

O planejamento do desfile foi construído em conjunto com os órgãos envolvidos e definiu aspectos como horários, locais de concentração, percurso, ordem de passagem, dispersão, transporte, acessibilidade, pontos de apoio e estratégias de segurança. A ordem do desfile foi estabelecida em reunião com os participantes e começará com a Filarmônica Lira Popular de Lagarto, seguida pelo Tiro de Guerra e pelo Corpo de Bombeiros. Logo após será a vez do Cortejo Cultura e Folclore, com participação de Mestra Dona Nete, Rainha da Mandioca, Grupo Roda Parafusos, Mestra Dona Everalda, Ciclo da Silibrina, Quadrilha Flor do Sertão, Cangaceiros de Zé Padeiro, Capoeira Filhos de Angola e Regional, Reisado da EMMMA, Louvação à Mãe Rainha e Lavadeiras da Bica.

Na sequência, desfilam Educação Infantil da SEMED, APAE e Equoterapia; Escola Municipal Santiago Bispo; Escola Municipal Alberto Santos Dumont; Escola Municipal Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro; Escola Municipal Eudálio de Lima; Escola Municipal Joseleide Melo de Araújo; Desbravadores e Aventureiros; Pelotão único da DRE’2; Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, com sua banda, seguido pelo pelotão do Colégio Estadual Monsenhor Juarez Santos Prata; Colégio Estadual Sílvio Romero; Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Dom Mário Rino Sivieri; Escola Municipal Dr. Aníbal Freire juntamente com o Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro; Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas; Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza; Escola Municipal José Antônio dos Santos; Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário e CIE; e, encerrando a programação, a Fanfarra Independente Raios.

“O nosso desfile cívico-cultural foi planejado para ser também um momento de aprendizagem, de valorização da nossa história e de reconhecimento do nosso povo. O tema deste ano representa justamente essa proposta, levando para a avenida diferentes manifestações da nossa cultura e a participação das nossas escolas e entidades. Também organizamos toda a logística para oferecer melhores condições tanto para quem vai desfilar quanto para quem estará acompanhando”, destacou a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia Damaceno.

Durante o trajeto, serão disponibilizados pontos de apoio e hidratação, com água destinada aos participantes. Os transportes deixarão as bandas no bairro Aldemar de Carvalho às 12h30 e, a partir das 15h, estarão à disposição das escolas mais distantes e das bandas oriundas dos povoados e de outras cidades, nas imediações do Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas.

Trânsito

Para garantir a organização e a segurança durante o desfile, o Departamento de Trânsito e Transporte Urbano (DTTU) realizará uma operação especial com cerca de 25 agentes. As vias que integram o circuito serão interditadas a partir da manhã do dia 7 para a montagem das estruturas e organização do percurso. As equipes serão distribuídas principalmente nas extremidades do circuito, onde há maior concentração de pessoas, além de uma equipe móvel que acompanhará todo o trajeto.

Durante a operação, também será realizada uma varredura em todo o percurso para verificar possíveis veículos estacionados nas áreas de passagem. A Prefeitura orienta motoristas e moradores da região a se programarem com antecedência, observarem a sinalização e respeitarem as orientações dos agentes de trânsito. A dispersão dos participantes ocorrerá na avenida Santo Antônio, após a travessa Antônio Macário, nas imediações da Panificação Memorial, onde está previsto o recuo das bandas.

Além do desfile na sede, a programação cívico-cultural seguirá pelos povoados. Na Colônia 13, o desfile será realizado no dia 12 de setembro, das 15h às 18h. Na Brasília, a programação acontece no dia 13, também das 15h às 18h. Já no Jenipapo, o desfile será realizado no dia 19, das 14h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto