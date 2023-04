Lagarto realiza sua 7ª Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nessa quinta-feira, 30, a ´7ª Conferência Municipal de Saúde de Lagarto´. O evento aconteceu na Faculdade Dom Pedro II e contou com mais de 300 participantes.

Um momento ímpar que acontece a cada 4 anos em todo o território brasileiro, que tem como objetivo integrar e construir políticas públicas de saúde, envolvendo todos os segmentos da população (gestão, prestadores de serviços no SUS, trabalhadores da saúde e usuários).

Neste ano de 2023 a Conferência teve como tema nacional , “Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia”. Em Lagarto, diversas autoridades políticas estiveram presentes, além representantes do Conselho de Saúde, representantes de instituições e prestadores que compõem a Rede do Sistema Único de Saúde Municipal. Também marcaram presença, movimentos populares e sociais locais, além de representantes das instituições de ensino superior, responsáveis pela formação acadêmica de novos profissionais de saúde.

Ressaltando a presença da população lagartense, com destaque para os cidadãos do Povoado Pururuca, que participaram ativamente na busca de melhorias no âmbito do SUS tanto para a população local quanto para todo o município.

A Conferência teve sua abertura realizada com apresentação do Grupo Folclórico de Lagarto, “As Lavadeiras”, com uma apresentação sobre a cultura e as tradições municipais. O Secretário Municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, saudou aos presentes, ressaltando a importância daquele momento para a implementação de Políticas Públicas de Saúde no município de Lagarto. Em seguida foi realizada a Palestra Magna “Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia” proferida pela Prof.ª Dra. Rosiane Dantas Pacheco.

Na plenária final, os “Delegados” debateram as propostas decorrentes das pré-conferências de saúde e o produto final das discussões são propostas que irão para o Plano Plurianual da Saúde no município de Lagarto a fim de serem executadas no âmbito do SUS Municipal e as propostas de competências Estadual e Nacional, seguirão para debate e aprovação na Conferência Estadual de Saúde que ocorrerá no mês de maio.

Para o Conselho de Saúde do município de Lagarto, a Conferência de Saúde proporciona transformações históricas para a gestão da saúde, assim os conselheiros se comprometeram em continuar na luta pelo fortalecimento do SUS: conferindo o SUS que temos e buscando com afinco o SUS que queremos, garantindo os Direitos, Defendendo o SUS, a Vida e a Democracia, e acreditando que amanhã será um dia melhor para todos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto