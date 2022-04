Lagarto recebe campanha para coleta de recicláveis

Visando diminuir o impacto ambiental, gerado pela quantidade de vidros que são jogados em locais inadequados e ilegalmente levados aos lixões, o coletivo Recicla Junto Lagarto, em parceria com o instituto Lixo Zero Brasil, está promovendo a campanha Vidro Lixo Zero em Lagarto.

Com a chegada de um container na cooperativa dos agentes de coleta seletiva de Lagarto, a campanha tem como objetivo promover o destino correto das garrafas de vidros,desviando do lixão e da natureza.

O vidro é um desses materiais recicláveis que não estava sendo reciclado como rege a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos n° 12.305/2010. Além disso, o vidro tem um tempo indeterminado de decomposição, estima-se que o material leva 4 mil anos para ser degradado.

Preocupados com esse impacto ambiental, o Recicla Junto Lagarto convoca toda população a participar desse projeto.

Como participar?

É simples, é só separar as garrafas de vidro, inclusive as quebradas, e entregar em algum dos pontos de coleta ou acionar a coleta porta-a-porta, através dos telefones: 92 98448-5652 (Whatsapp)/ 79 99661-9637

Vale ressaltar que Coletivo também recebe outros tipos de materiais como plástico, metal, papel e papelão.

Para maiores informações é só ir no Instagram da campanha @lixozero_lagarto e o @coopcal_