Lagarto recebe Caravana “Na Estrada Com Elas”

Na noite da última quinta-feira, 14, Lagarto sediou um evento extraordinário voltado para impulsionar o empreendedorismo feminino na cidade. Com apoio da Prefeitura de Lagarto e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços (SEMICS), a Caravana “Na Estrada Com Elas” trouxe para a cidade, inspiração, conhecimento e oportunidades de networking.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a palestra “A necessidade como combustível para empreender”, ministrada pela empreendedora Karine Wakanda, figura de destaque na Forbes Under e com passagem pelos palcos do Shark Tank Brasil, que compartilhou suas experiências e insights valiosos, motivando todas as presentes a perseguirem seus sonhos empreendedores.

O Secretário da SEMICS destacou que esta é a segunda vez consecutiva do programa em Lagarto. “Reconhecemos a importância de fortalecer o empreendedorismo feminino em nossa cidade, que tem se destacado cada vez mais no cenário do desenvolvimento regional. Continuamos sempre em busca de formas de potencializar o comércio local”, afirma o Secretário.

A Prefeita Hilda Ribeiro esteve presente no evento e destacou o compromisso em fomentar o crescimento e a independência das mulheres em Lagarto. “Estamos empenhados em oferecer todo o suporte necessário para que as empreendedoras lagartenses possam prosperar e contribuir ainda mais para o desenvolvimento de nossa cidade. Parabéns a todas as mulheres presentes que estão buscando inspiração e conhecimento para transformar seus sonhos em realidade”, relatou a Prefeita.

Quem também participou da caravana foi a Secretária de Governo Rafaela Ribeiro que falou sobre a preocupação da gestão em promover a pauta feminina. “Este evento é apenas um exemplo do nosso compromisso em promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres lagartenses. Este mês estamos com uma programação especial voltada para as mulheres, com workshops, palestras e atividades que visam fortalecer seus papéis em todos os setores da nossa sociedade”, informou Rafaela.

Fonte: Prefeitura de Lagarto