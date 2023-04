Lagarto recebe certificado do Ministério do Turismo e se mantém no Mapa do Turismo Brasileiro

No inicio desta semana, a Prefeitura de Lagarto recebeu o Certificado do Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT.

O documento, assinado pela própria ministra Daniela Carneiro, confirma que, graças ao empenho da atual Gestão Municipal, por meio da sua Secretaria de Turismo (Setur), o município de Lagarto segue integrante do Mapa do Turismo Brasileiro. O recém criado Conselho Municipal de Turismo também fora reconhecido pelo órgão.

Entenda

O Mapa do Turismo é uma ferramenta que reúne municípios com real vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens. Estar no Mapa contribui para o desenvolvimento do turismo local.

Isso porque traz uma série de benefícios, como fazer parte de políticas públicas, receber recursos para a realização de obras de infraestrutura e obter capacitação por meio da oferta de qualificação profissional.

Os certificados foram entregues pelo secretário da pasta Lucas Lacerda, à prefeita Hilda Ribeiro, no gabinete do executivo na tarde da última terça-feira, 11.

“O turismo na nossa gestão é uma importante peça na engrenagem da nossa economia. Lagarto segue como destaque na região devido aos atrativos naturais como a Cachoeira do Saboeiro, entre outras trilhas ecológicas; temos o Parque das Palmeiras, que além das grandes vaquejadas e da ´ExpoRingo´ é destino de centenas de visitantes todas os finais de semana; a nossa Barragem, que mesmo estando em obras, ou melhor, que esteja passando pela maior transformação da sua história desde que foi edificada, segue recebendo turistas. E sem falar dos nossos grandes eventos como o “Festival da Mandioca em junho”; o “Aniversário da Cidade” que volta com tudo este ano. Enfim, meu reconhecimento, tanto ao nosso recém criado Conselho Municipal, quanto à nossa estrutura turística é a validação destes dados. Só posso dizer que é um grande orgulho como gestora”, comentou a prefeita Hilda Ribeiro.

Para o secretário Lucas Lacerda, este é mais um passo importante para a consolidação do nosso turismo no cenário regional e que a manutenção do município no Mapa vai fomentar ainda mais o turismo e toda a cadeia econômica envolvida no setor.

Fonte: Prefeitura de Lagarto