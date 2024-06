Lagarto recebe curso gratuito de atuação para Cinema e Teatro

Projetado para jovens entre 17 e 30 anos, o curso oferecerá uma oportunidade única para explorar e aprimorar habilidades no mundo da atuação. Os

participantes terão a chance de mergulhar em uma variedade de técnicas de atuação, desde o método clássico até as abordagens mais contemporâneas,

proporcionando-lhes uma base sólida de conhecimentos.

Além das aulas teóricas e práticas, os participantes terão a oportunidade de se envolver em exercícios de improvisação, desenvolver monólogos e cenas, e explorar a interpretação de personagens em diferentes contextos e estilos. O curso também abordará aspectos importantes da indústria do entretenimento, fornecendo insights valiosos sobre audição, networking e o processo de produção de filmes, séries e peças teatrais. Além disso, no fim do projeto, vários alunos serão selecionados e contatados para ingressarem como atores em projetos da Wea.

“Estamos muito entusiasmados em trazer este curso inspirador e enriquecedor para a comunidade de Lagarto”, disse Tom Williamson, diretor e fundador da Wea Company Entretenimento, produtora audiovisual de Aracaju, responsável pela

realização do projeto.

“Acreditamos que o talento está em toda parte e estamos comprometidos em oferecer as ferramentas e o suporte necessários para que os

jovens atores alcancem seu pleno potencial.”

Com apenas 25 vagas, o Curso Livre de Atuação para Cinema e Teatro será realizado gratuitamente de 22 de junho a 10 de julho de 2024, na Escola Municipal Adelina Maria, com aulas ocorrendo aos sábados das 13:00 às 17:00.

Tanto a farda quanto o certificado poderão ser pagos se o aluno assim desejar, no entanto, ele deverá pagar apenas o material de aula. As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever até 21de junho pelo site: studioswea.com/iniciacao ou pelo telefone: 79 99852-6610.