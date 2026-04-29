Lagarto recebe embaixador do Japão e abre diálogo para parcerias em diversas áreas

O município de Lagarto recebeu, na última terça-feira, 28, o embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, acompanhado de membros da embaixada, em uma visita institucional realizada no campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no município. A agenda teve como objetivo o estreitamento das relações institucionais e a abertura de novas possibilidades de cooperação internacional. A gestão municipal esteve representada pela vice-prefeita Suely Menezes e pelos secretários de Governo, Caíque Vasconcelos, e de Relações Institucionais, Wédson Andrade.

Na universidade, a comitiva foi recebida pela vice-reitora da UFS, Silvana Bretas, e pela equipe diretiva da instituição, em um momento de diálogo e apresentação das potencialidades de Lagarto, com destaque para as áreas de educação, agricultura e desenvolvimento regional. A visita também incluiu a apresentação da estrutura do campus e das iniciativas desenvolvidas no município.

Durante o encontro, a vice-prefeita Suely Menezes destacou a importância da visita para o município. “Um dia muito importante na nossa cidade, recebendo o embaixador do Japão. Ele relatou que está conhecendo o Nordeste e fomos agraciados com essa visita, sendo Lagarto a primeira cidade do interior a recebê-lo. Conversamos, trocamos experiências, apresentamos nossa agricultura, nossa educação e o potencial do nosso município. Foi um encontro muito proveitoso e estamos muito felizes”, afirmou.

Da mesma forma, o secretário de Governo, Caíque Vasconcelos, ressaltou que o encontro abre novas perspectivas para o desenvolvimento local. “Foi uma reunião muito importante, que abre novas possibilidades para Lagarto. Apresentamos o potencial agrícola do município, a nossa capacidade de produção e discutimos a possibilidade de a cidade se consolidar como um centro de distribuição. Mostramos que Lagarto está preparada para receber investimentos, além de fortalecer o compromisso com a Universidade Federal e com políticas públicas voltadas para a nossa população. Foi um encontro muito proveitoso para apresentar o nosso município”, destacou.

Durante a visita, o embaixador e sua comitiva conheceram as instalações do campus, incluindo espaços acadêmicos e laboratoriais da universidade. A programação incluiu almoço no restaurante universitário da UFS, seguido da apresentação de trabalhos desenvolvidos por alunos, com destaque para iniciativas que utilizam técnicas japonesas no cuidado com a saúde. A comitiva também visitou o laboratório onde estudantes de medicina realizam atividades e, ao final, participou de uma reunião com a equipe diretiva da universidade e representantes da gestão municipal, na qual foram discutidas as potencialidades da instituição de ensino e do município, com foco na construção de futuras parcerias.

O embaixador Yasushi Noguchi ressaltou o interesse em ampliar os intercâmbios com a região. “Essa é a minha primeira visita ao Nordeste e também ao interior. Aproveitando a agenda em Sergipe, estive em Lagarto e vejo que há potencial para ampliar os intercâmbios entre o Japão e o município. Temos empresas japonesas atuando no estado e queremos continuar apoiando investimentos que contribuam para o desenvolvimento econômico”, afirmou.

A agenda ocorreu em um contexto simbólico, após a celebração dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão, em 2025, reforçando os laços históricos entre os países e ampliando as perspectivas de intercâmbio cultural, acadêmico e econômico.

A comitiva de Lagarto também contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Washington da Mariquita, das vereadoras Manoela da Lagartense e Lívia Menezes, dos vereadores Josivaldo da Equoterapia e Anderson Silva, além de representantes da gestão municipal que acompanharam a agenda institucional.

Fortalecimento

A visita do embaixador reforça um movimento que vem sendo construído pela gestão municipal desde o ano passado, com foco no fortalecimento de áreas estratégicas como a agricultura. Em parceria com empresas japonesas, a exemplo da cooperação com a Niagro Nichirei do Brasil Agrícola, a administração municipal tem impulsionado a produção de acerola com foco na exportação para mercados internacionais, incluindo a Ásia e a Europa. A iniciativa envolve assistência técnica, fornecimento de mudas selecionadas, análise de solo e capacitação de produtores, com atuação conjunta da Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, e instituições como Senar, Sebrae e Embrapa.

O objetivo é ampliar a produção, garantir maior qualidade e aumentar a rentabilidade dos agricultores, reduzindo a dependência de atravessadores. Com isso, a parceria com empresas japonesas se consolida como estratégica para o desenvolvimento econômico do município, com potencial de ampliar exportações e atrair novos investimentos para Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto