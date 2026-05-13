Lagarto recebe encontro de lideranças para discutir desenvolvimento regional

A Prefeitura de Lagarto, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), participou, na última terça-feira, 12, do 1º Encontro de Lideranças Bahia–Sergipe, realizado no auditório do Palace Green Hotel. O evento integra as ações do Projeto Território Empreendedor Vale do Vaza-Barris e reuniu lideranças e representantes de municípios sergipanos e baianos para discutir estratégias voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e do desenvolvimento regional.

Representando o município, o secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, participou das articulações e debates do projeto, que busca construir ações integradas entre as cidades participantes. Segundo ele, a iniciativa amplia o diálogo entre os municípios e fortalece o potencial econômico da região. “Esse projeto representa uma grande oportunidade para fortalecer o empreendedorismo, gerar desenvolvimento regional e integrar ainda mais os municípios que fazem parte do Vale do Vaza-Barris”, afirmou.

O projeto é resultado do convênio firmado entre o Sebrae Bahia e o Sebrae Sergipe durante o Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, realizado em Salvador, e reúne municípios margeados pelo Rio Vaza-Barris, entre eles Lagarto, Itabaiana, Simão Dias, Campo do Brito, Canudos, Jeremoabo e Paripiranga.

Durante o encontro, lideranças dos dois estados participaram de discussões voltadas à construção coletiva de ações para o território. Os participantes também iniciaram o processo de formação das chamadas lideranças orquestradoras, responsáveis por mobilizar novos líderes e fortalecer as iniciativas de desenvolvimento nos municípios envolvidos.

Lagarto foi escolhido para sediar, em Sergipe, todos os encontros e capacitações das lideranças do Território Empreendedor Vale do Vaza-Barris, consolidando o município como ponto estratégico de integração entre as cidades participantes.

A gestora dos Territórios Empreendedores do Sebrae Sergipe, Lara Brito, destacou a importância da construção conjunta entre os municípios. “Esse encontro é fundamental para integrar as lideranças dos dois estados e construir ações que fortaleçam o desenvolvimento do Vale do Vaza-Barris. Lagarto terá um papel estratégico nesse processo como sede das capacitações e encontros das lideranças do território”, destacou.

O gerente do Sebrae Lagarto, Itamar Santana, ressaltou que o projeto fortalece a economia regional e amplia as oportunidades para os pequenos negócios. “Quando os municípios crescem juntos, os pequenos negócios também se fortalecem, gerando desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

A participação no encontro reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto com iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, da integração regional e da construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável.

Fonte: Prefeitura de Lagarto