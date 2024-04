Lagarto recebe reconhecimento no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Lagarto mais uma vez se destaca no cenário empreendedor do estado. Na recente edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, o município competiu em duas categorias, conquistando posições de destaque. Realizado na sede do SEBRAE, em Aracaju, na noite desta segunda-feira, 15, a premiação contou com a presença dos secretários municipais de Meio Ambiente e de Indústria, Comércio e Serviços, que representaram o município.

Na disputa pelos prêmios na categoria “Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo”, Lagarto garantiu o 2º lugar, evidenciando o compromisso da gestão municipal em criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos empreendedores locais. Já na categoria “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, a Capital do Interior conquistou o 3º lugar, reforçando o comprometimento da cidade com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é um importante reconhecimento às iniciativas inovadoras realizadas pelas gestões municipais, que não apenas atendem aos anseios das comunidades, mas também servem de inspiração para outros municípios. Nesta última edição, o Prêmio recebeu um total de 57 projetos de prefeituras sergipanas para a etapa estadual, com 22 deles classificados para a etapa nacional.

O Secretário da SEMICS, Neirivan Nascimento, destacou a importância do prêmio para o município. “Este prêmio é mais do que um reconhecimento, é uma validação do nosso compromisso em criar um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento dos nossos empreendedores”, afirmou o Secretário.