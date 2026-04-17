Lagarto recebe Selo nacional pela excelência na gestão da assistência social

O município de Lagarto foi contemplado com o Selo FNAS 2025, um reconhecimento concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) às gestões que se destacam pela boa aplicação de recursos e pelo compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

A certificação evidencia o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), que tem atuado de forma estratégica na execução de programas, serviços e projetos voltados à promoção da cidadania e à garantia de direitos da população lagartense.

O Selo FNAS é concedido a municípios que atendem critérios rigorosos relacionados à transparência, regularidade na prestação de contas e efetividade na utilização dos recursos destinados à assistência social. O reconhecimento reforça a responsabilidade da gestão municipal com a qualidade dos serviços ofertados, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Prefeito de Lagarto, Sérgio Reis comemorou o Selo e pontuou que a gestão tem alcançando bons resultados também em políticas públicas de educação e de planejamento.

“Recebo com muita alegria essa conquista do nosso município. O Selo FNAS 2025 mostra que Lagarto está no caminho certo, aplicando com responsabilidade os recursos e fortalecendo as políticas públicas de assistência social, cuidando de quem mais precisa. Esse reconhecimento não é por acaso. É fruto de um trabalho sério, comprometido e feito com responsabilidade. Nossa gestão tem alcançado destaque não só em Sergipe, mas também em nível nacional, em áreas como assistência social, educação e transparência. Seguimos firmes, trabalhando todos os dias para melhorar a vida do nosso povo e fazer de Lagarto uma cidade cada vez mais justa e desenvolvida.”

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, o selo representa o resultado de um trabalho coletivo e comprometido com a população.

“Receber o Selo FNAS 2025 é motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos a assistência social em Lagarto. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, aplicando os recursos com responsabilidade, transparência e, acima de tudo, com sensibilidade para atender quem mais precisa. É um resultado construído com o empenho de toda a equipe e com o compromisso da gestão em fortalecer cada vez mais as políticas públicas no nosso município”, afirmou.

A conquista reafirma o compromisso da Prefeitura de Lagarto em investir na melhoria contínua dos serviços socioassistenciais, garantindo mais dignidade, inclusão e oportunidades para a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto