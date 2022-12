Lagarto receberá Espaço Banese + Agro

Na última segunda-fira, 12, o governador Belivaldo Chagas participou da inauguração do Espaço Banese + Agro em Itabaiana, visando trazer suporte aos produtores rurais do Agreste, Alto e Médio Sertão sergipanos. Durante a solenidade foi anunciada a inauguração de mais uma unidade de atendimento especializado Banese + Agro, desta vez em Lagarto.

Segundo o anunciado, a unidade em Lagarto estará focada no atendimento ao Sul e Centro Sul sergipanos, que se somará à unidade de Itabaiana. Já a unidade aracajuana deverá atender à Grande Aracaju e às regiões Leste e do Baixo São Francisco.

Além de oferecer atendimento especializado, a unidade deve auxiliar na concessão de crédito e fomentar as cadeias produtivas nas regiões contempladas.

Para o governador, a proposta do Espaço + Agro é uma iniciativa de grande impacto para todos que compõem o segmento agro. “O Banese sempre esteve de portas abertas. Mas quando a gente tem uma iniciativa de um espaço como esse, aproxima mais ainda, chama mais atenção do empresário e do produtor. Isso fortalece o banco e fortalece a economia, traz mais investimentos, mais geração de emprego e renda. Mais uma vez quero parabenizar o Banese pela iniciativa, esse banco que é de todos os sergipanos”, sublinhou.

Fonte: Governo de Sergipe