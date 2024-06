Lagarto redefine estratégias na saúde para garantir ainda mais avanços

A Prefeitura de Lagarto anunciou a saída do secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães. A mudança na Secretaria de Saúde acontece em um momento de transição estratégica para a administração municipal, que segue investindo na busca de superar desafios significativos, incluindo a crise no Hospital Universitário de Lagarto, que ainda persiste.

Para isso, a gestão municipal vem modernizando a administração da saúde, com um aumento considerável nos investimentos na área. Esses avanços resultaram em melhores condições de trabalho para os profissionais e maior satisfação dos usuários do sistema. Exemplos disso são as duas unidades 24h recém-inauguradas, Maroto e Colônia 13, além de outros equipamentos de saúde, como a Equoterapia, o Centro Municipal de Fisioterapia, e a construção da Policlínica. Esses investimentos visam melhorar ainda mais o acesso à saúde para os lagartenses.

Cleverton José Silveira Oliveira será o novo secretário a assumir a pasta, trazendo consigo uma vasta experiência na área da saúde. Ao seu lado, Carlos Carvalho da Silva atuará como adjunto, contribuindo com sua expertise para fortalecer ainda mais a equipe.

Marlysson Magalhães foi convidado para a Secretaria Municipal de Governo, onde poderá exercer um papel essencial no reforço do elo entre as diversas secretarias municipais.

A Prefeitura de Lagarto reafirma seu compromisso com a saúde da população, buscando sempre aprimorar os serviços oferecidos e garantir um atendimento de qualidade. Com a nova gestão, a administração municipal se mantém focada em iniciativas que promovam o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, reforçando seu papel como uma aliada na promoção da saúde e do desenvolvimento da cidade.