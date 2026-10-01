Lagarto reforça efetivo da Guarda Municipal com a formatura e posse de 29 guardas

Uma noite marcada pela emoção, pelo sentimento de dever cumprido e pelo início de uma nova missão. Foi assim que Lagarto celebrou, na última quarta-feira, 30, a formatura e posse dos 29 novos integrantes da Guarda Municipal (GML). Realizada no Espaço de Leilões do Parque de Vaquejadas Zezé Rocha, a solenidade reuniu familiares, amigos, autoridades e representantes das forças de segurança para celebrar a longa trajetória de preparação dos guardiões e abrir um novo capítulo no reforço do efetivo municipal.

Para o prefeito Sérgio Reis, que esteve na cerimônia acompanhado da vice-prefeita Suely Menezes, a cerimônia marca a ampliação do efetivo da corporação e a chegada de novos profissionais preparados para servir à população.

“Este era um compromisso da nossa gestão, de estruturar ainda mais a Guarda Municipal de Lagarto. Hoje, temos a satisfação de dar esse passo tão importante, ao formar e dar posse aos guardiões, ampliando os serviços de segurança, a proteção do patrimônio e a presença do poder público junto à população. Com a chegada dos novos guardas, também ampliamos o alcance de iniciativas como a Patrulha Maria da Penha, levando atendimento e proteção a um número cada vez maior de mulheres que precisam desse suporte. Este é apenas o primeiro passo de uma caminhada que ainda terá muitos avanços. Com uma Guarda mais estruturada e preparada, quem ganha é Lagarto e toda a sua população”, disse.

Durante a solenidade, a secretária municipal da Ordem Pública e Cidadania (Semop), Mônica Dias, falou sobre o significado da chegada dos novos profissionais para a Guarda Municipal e para o município. “Hoje é uma noite de muita emoção, porque estamos celebrando não apenas a conclusão de um concurso ou de um curso de formação, mas a realização de sonhos. Cada um desses guardiões percorreu um caminho de dedicação, disciplina e preparação até chegar aqui. A partir de agora, eles assumem uma responsabilidade ainda maior: servir à população de Lagarto com compromisso, respeito e profissionalismo”.

Mônica também ressaltou o papel da formação na preparação dos agentes para os desafios que fazem parte da rotina da segurança pública. “Todo o processo de formação foi fundamental e resultou na entrega à sociedade de profissionais preparados para exercer suas funções com responsabilidade. É um momento importante para a gestão, mas, principalmente, para cada família que está aqui hoje vendo seus filhos, pais, mães e amigos conquistarem esse espaço. É uma noite para guardar na memória”, pontuou.

À frente da GML, o comandante Édipo Moraes destacou a responsabilidade que passa a acompanhar os novos integrantes a partir da posse. Para ele, a formatura representou o ponto de chegada de uma etapa de aprendizado e, ao mesmo tempo, o ponto de partida de uma missão permanente. “Hoje nós encerramos um ciclo de formação, mas começamos uma missão. A farda representa muito mais do que uma profissão. Ela representa responsabilidade, compromisso e o dever de servir e proteger a população. Foram etapas de preparação, momentos de dificuldade e muita dedicação. Hoje, eles deixam de ser candidatos e passam oficialmente a ser integrantes da Guarda Municipal de Lagarto”.

Sonho e responsabilidade

Depois de toda a preparação, vestir a farda e assumir oficialmente o compromisso de servir à população lagartense transformou em realidade um objetivo almejado ao longo de toda a trajetória dos novos guardas. Entre as histórias destacadas estavam a de Keven Santana e a de Thaiane Rodrigues que, somados aos demais, viveram o momento com emoção e sentimento de responsabilidade diante da nova missão.

Para Keven, orador da turma, vestir o uniforme azul-marinho representa assumir um compromisso direto com a população. “Há momentos na história que definem o futuro de um povo e hoje vivemos um deles. E devemos ter muito orgulho desse momento e do uniforme azul-marinho que passamos a vestir a partir de agora, pois seremos o elo próximo da comunidade; os braços e o coração do município nos locais em que o povo mais precisa. Seremos o refúgio do cidadão e o alento de saber que o Município de Lagarto está ali, presente e pronto para servir com ética, responsabilidade, respeito e dedicação”.

Thaiane é largartense e destacou o significado de poder exercer a profissão perto da família e da comunidade onde construiu sua história. “É um momento mágico, muito emocionante, principalmente para mim, que sou daqui de Lagarto. Estar atuando em casa é muito especial, porque eu fazia concursos em outros lugares e pensar em sair de perto dos meus familiares era muito doloroso. Então, poder conquistar essa oportunidade e servir à população da minha própria cidade torna tudo ainda mais especial”, declarou.

A cerimônia de formatura e posse também representou a conclusão do Concurso Público Municipal, regido pelo Edital de Abertura nº 02/2024, e do Curso de Formação Técnico e Profissional, etapas que prepararam os novos guardiões para o exercício de suas funções.

Mais de 450 servidores convocados

A posse dos novos guardas integrou uma sequência de convocações realizadas pela Prefeitura de Lagarto desde o início da atual gestão. A primeira grande posse ocorreu em janeiro deste ano, seguida por uma nova etapa em abril. Entre 2025 e 2026, mais de 450 servidores efetivos foram convocados pelo município, em diferentes áreas da administração. As nomeações deram continuidade ao compromisso assumido pelo prefeito Sérgio Reis de chamar os aprovados no concurso público.

As convocações alcançaram áreas como administração, trânsito, fiscalização e segurança, ampliando a presença de servidores efetivos nos serviços prestados pelo município.

Homenagem

Como parte da simbologia da solenidade e da identidade construída pela corporação ao longo dos anos, a turma escolheu como patrono o GM Carlisson de Menezes Santos, que também exerceu a função de corregedor da Guarda Municipal. Falecido em junho de 2021, Carlisson passou a integrar a memória da instituição e foi homenageado pela nova turma, que leva seu nome como referência para o início da trajetória profissional dos 29 novos guardas.

Presença

Autoridades de forças de segurança pública do Estado e de diversos municípios prestigiaram a cerimônia de formatura e posse dos novos guardas municipais, além de representantes dos poderes Legislativo e Judiciário e de secretários da gestão municipal. O evento também teve a participação da Filarmônica Lira Popular de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto