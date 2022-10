Lagarto registra primeiro caso confirmado de Varíola dos Macacos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe registrou o 21° caso de Varíola dos Macacos. De acordo com a pasta, na última quinta-feira, 27, foram registrados três novos casos: um homem, 30 anos, residente no município de Lagarto; um homem, 34 anos, residente no município de São Cristóvão; um homem, 46 anos, residente no município de Aracaju.