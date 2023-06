As prefeituras de Riachão do Dantas e Simão Dias anteciparam para a sexta-feira, 23, a feira livre que seria realizada no sábado, 24.

Segundo as gestões, a medida foi tomada por conta dos festejos juninos alusivos ao dia de São João.

Em Lagarto, por outro lado, a prefeitura somente suspendeu a realização da feira.