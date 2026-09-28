Lagarto se destaca em competições esportivas e fortalece incentivo ao esporte

O último sábado, 26,foi marcado por uma programação esportiva movimentada em Lagarto e também pela participação de atletas do município em competições realizadas em Sergipe. Entre os destaques esteve a equipe de judô do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Áthila de Souza Paixão, que participou da Copa Aracaju de Judô e conquistou 14 medalhas.

A competição corresponde à quarta etapa do Circuito Nordeste de Judô. Ao longo do circuito, os atletas já participaram de etapas realizadas em Alagoas e no Rio Grande do Norte. Com o resultado obtido em Aracaju, o CIE Áthila de Souza Paixão ficou entre as oito melhores equipes da competição, reforçando o trabalho desenvolvido na formação e preparação dos atletas.

Futebol movimenta Lagarto com Copa Serigy e Campeonato Amador

No futebol, a equipe Sub-20 de Lagarto participou da Copa Serigy, competição promovida pelo Governo de Sergipe que reúne seleções representantes dos municípios sergipanos. A equipe lagartense disputou uma partida equilibrada, mas acabou sendo eliminada nos pênaltis.

Também no sábado, teve início a 33ª edição do Campeonato Amador de Futebol de Lagarto, competição organizada pelo município e que reúne mais de 20 equipes da cidade e dos povoados. A abertura aconteceu no Estádio Paulo Barreto de Menezes, reunindo atletas, dirigentes e torcedores no início de mais uma edição do campeonato.

Ao longo da competição, os jogos serão realizados também nos povoados, levando o futebol para diferentes comunidades e ampliando a participação da população. A iniciativa faz parte das ações da gestão municipal de incentivo ao esporte, com a valorização dos atletas locais, o fortalecimento das equipes amadoras e a promoção da integração entre as comunidades.

Para o diretor do CIE Áthila de Souza Paixão, Henrique Santos, o Campeonato Amador tem importância que ultrapassa o campo e contribui para movimentar diferentes setores do município.

“Esse campeonato é muito importante para Lagarto porque movimenta toda a estrutura da nossa cidade, contribuindo para a economia e, principalmente, fortalecendo o esporte. O futebol faz parte da nossa cultura e é uma modalidade que todos os lagartenses amam. Teremos jogos também nos povoados, levando a competição para diferentes comunidades, mas a abertura precisava acontecer aqui, no palco do futebol lagartense, o Estádio Paulo Barreto de Menezes”, destacou Henrique.

Segundo o secretário interino da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, Genisson Ramos, a competição representa um importante investimento no esporte amador do município.

“São mais de 20 equipes da cidade e dos povoados participando da competição e mais de R$ 26 mil em premiações. É um investimento que valoriza nossos atletas, movimenta as comunidades e fortalece o futebol amador de Lagarto. A gestão municipal tem buscado apoiar e incentivar o esporte, criando oportunidades para os atletas e fortalecendo as diferentes modalidades praticadas no município”, afirmou.

O incentivo da gestão municipal ao esporte tem sido fundamental para ampliar as oportunidades para atletas de diferentes modalidades, fortalecer as equipes e estimular a participação das comunidades. Por meio do apoio às competições e às iniciativas esportivas, o município contribui para a formação de novos talentos, valoriza quem representa Lagarto e fortalece o esporte como instrumento de integração, desenvolvimento e qualidade de vida.