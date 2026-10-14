Lagarto se destaca na saúde pública e conquista segunda posição no Nordeste em indicador nacional

O município de Lagarto conquistou posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade ocupa o segundo lugar no Nordeste, a primeira posição em Sergipe e o 38º lugar no ranking nacional no indicador de Qualidade da Saúde. O resultado evidencia a importância do fortalecimento das políticas públicas de saúde e se soma aos investimentos realizados pela Prefeitura para ampliar o acesso aos serviços e melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população.

À frente da administração municipal, o prefeito Sérgio Reis tem priorizado a ampliação da estrutura da rede pública, o fortalecimento da atenção básica e a articulação com os governos estadual e federal para viabilizar novos serviços. A estratégia contempla desde a modernização das unidades existentes até a construção de novos equipamentos de saúde, com o objetivo de aproximar o atendimento das comunidades e ampliar a capacidade de assistência do município.

“Receber esse reconhecimento, com Lagarto na segunda colocação do Nordeste e em primeiro lugar no nosso estado, é motivo de orgulho, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Desde o início da gestão, temos trabalhado para fortalecer a saúde pública, ampliar os serviços e garantir melhores condições de atendimento para a população. Estamos investindo na atenção básica, melhorando a estrutura das unidades e buscando parcerias que permitam trazer novos equipamentos e especialidades para o município. Nosso compromisso é continuar avançando para que cada lagartense tenha acesso a uma saúde pública de qualidade, com dignidade, cuidado e respeito”, afirma o prefeito Sérgio Reis.

Infraestrutura e ampliação

Entre as principais frentes de investimento está a expansão da Atenção Primária à Saúde, considerada fundamental para o acompanhamento contínuo dos pacientes e a prevenção de doenças. A Prefeitura assinou ordens de serviço para a construção de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos bairros Ademar de Carvalho, Libório e Pratas, com investimento total de R$ 9,8 milhões. As novas estruturas ampliarão a capacidade de atendimento e contribuirão para fortalecer a assistência nos territórios.

Outro investimento é a implantação de um novo Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil), com aporte de R$ 2 milhões, voltado ao atendimento de crianças que necessitam de acompanhamento especializado em saúde mental. A gestão também implantará no município uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, iniciativa planejada para reforçar a rede de urgência e emergência.

Na comunidade da Matinha, a entrega da nova sede da Clínica de Saúde da Família ampliou as condições de acolhimento dos usuários, com uma estrutura moderna e preparada para fortalecer a assistência local. O município também investiu na modernização do Centro de Fisioterapia, aumentando as condições para a reabilitação física dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A expansão da rede inclui ainda a construção da Policlínica Regional de Lagarto, viabilizada por meio de parceria com o Governo Federal, com investimento estimado em R$ 30 milhões. Anunciado e assegurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao município, o projeto tem como proposta ampliar a oferta de consultas e procedimentos especializados para moradores de Lagarto e de cidades vizinhas, fortalecendo o papel regional da cidade na assistência pública.

Rede fortalecida

Além dos investimentos em infraestrutura, a rede municipal tem ampliado a oferta de serviços especializados e ações voltadas à redução das filas de espera. Em parceria com o Governo de Sergipe, os programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe somaram quase 5 mil atendimentos e procedimentos no âmbito dos mutirões regionais. As entregas somam 250 cirurgias de catarata e 70 cirurgias de pterígio, ampliando o acesso da população a procedimentos oftalmológicos.

Na saúde bucal, o município contabiliza mais de 500 próteses dentárias entregues à população, além dos atendimentos realizados por meio da Unidade Odontológica Móvel. Já o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Maria Rocha Dias registrou 1.997 atendimentos, oferecendo acompanhamento multiprofissional nas áreas de reabilitação física, auditiva e intelectual, além da dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

Outro serviço de destaque é o Plantão Mulher, que contabilizou mais de 1 mil atendimentos voltados ao acolhimento e à assistência especializada à saúde feminina. A rede também vem fortalecendo os fluxos de atendimento da Clínica José Maroto, na Avenida Contorno, com ampliação de procedimentos e melhorias na triagem e no suporte aos usuários.

A ampliação da assistência especializada também conta com o apoio do Ministério da Saúde. Lagarto assegurou R$ 3 milhões em recursos federais para a aquisição de equipamentos hospitalares e a modernização da estrutura tecnológica da rede pública. O município também recebeu a carreta do programa federal Agora Tem Especialistas, destinada à realização de exames para diagnóstico de câncer e consultas especializadas voltadas às mulheres atendidas pelo SUS.

Prevenção e cuidado

O fortalecimento da saúde municipal passa também pelas ações preventivas e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes. Por meio do programa Melhor em Casa, equipes multiprofissionais prestam assistência domiciliar a pessoas que necessitam de cuidados de saúde em casa, contribuindo para a continuidade do tratamento e para um atendimento mais humanizado às famílias.

Na área da prevenção, o Programa Saúde na Escola aproxima as equipes das secretarias municipais de Saúde e Educação dos estudantes da sede e da zona rural. As ações incluem orientações sobre alimentação, saúde mental e saúde sexual e reprodutiva, atendimentos básicos, vacinação e atividades de prevenção de doenças, ampliando o alcance das políticas públicas entre crianças e adolescentes.

A Vigilância em Saúde também desenvolve estratégias de prevenção e controle de endemias, testagem e aconselhamento, além de ações de acompanhamento epidemiológico. Paralelamente, a rede especializada trabalha para melhorar os fluxos assistenciais e ampliar o acesso a consultas e exames, enquanto as equipes de saúde mantêm ações itinerantes em comunidades e povoados.

Para o secretário municipal da Saúde, Marlysson Magalhães, o resultado alcançado por Lagarto reforça a importância de manter o planejamento e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública. “Esse resultado demonstra a importância de investir em uma saúde pública organizada, com planejamento, estrutura e profissionais comprometidos com o cuidado da população. Estamos trabalhando para fortalecer a atenção básica, ampliar o acesso aos serviços especializados e melhorar as condições de atendimento em toda a rede municipal. Ao mesmo tempo, as parcerias com os governos estadual e federal são fundamentais para viabilizar novos equipamentos, ampliar a oferta de procedimentos e atender às necessidades da população de Lagarto e da região. Nosso objetivo é dar continuidade a esse trabalho, com foco na prevenção, no acolhimento e na melhoria permanente da assistência”, ressalta o secretário.

Valorização dos profissionais

As ações da rede municipal também são orientadas pelo Plano Municipal de Saúde 2026–2029, instrumento que estabelece diretrizes, objetivos e metas para a organização dos serviços, contemplando desde a atenção primária até os atendimentos de média e alta complexidade. O planejamento inclui ainda a vigilância sanitária e epidemiológica, a assistência farmacêutica, o financiamento do SUS municipal e a participação popular.

A gestão também instituiu, por meio da Lei Complementar nº 124/2025, um adicional de incentivo financeiro de qualidade destinado aos profissionais e servidores que atuam nos programas, projetos e estratégias da Secretaria Municipal da Saúde. A medida integra as iniciativas voltadas à valorização dos trabalhadores que atuam diretamente na assistência à população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto