Lagarto se prepara para o 1º Campeonato de Barco a Vela na Barragem Dionísio Machado

A Capital do Interior está prestes a receber um evento inédito e emocionante que promete agitar as águas da Barragem Dionísio Machado. No próximo dia 5 de maio, a partir das 11 horas, os amantes da natureza, da música e dos esportes aquáticos têm um encontro marcado em um dos locais mais belos da região.

É com grande entusiasmo que a Prefeitura de Lagarto anuncia o 1º Campeonato de Barco a Vela da cidade, um momento histórico que celebra a paixão pelas águas, pela aventura e pela competição saudável. Este evento é uma oportunidade única para os lagartenses e visitantes desfrutarem de um dia especial, repleto de diversão e emoção.

Além da competição emocionante que reunirá os melhores velejadores da região, o campeonato contará com uma atração musical imperdível. Após as regatas, o público terá o privilégio de curtir um show ao vivo com Cacique do Cavaco e a banda Rádio Samba.

Portanto, anote na agenda: domingo, dia 5 de maio, a partir das 11 horas, na Barragem Dionísio Machado, o cenário perfeito para um dia repleto de diversão, esporte e boa música. Não perca o 1º Campeonato de Barco a Vela de Lagarto e venha fazer parte dessa história!