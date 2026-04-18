Lagarto se torna pioneira da primeira Escola de Esporte do interior de Sergipe

A Prefeitura de Lagarto realizou, na última sexta-feira, 17, a cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis de Lagarto 2026. O evento aconteceu no Ginásio do Centro Administrativo, reunindo estudantes de escolas da sede e da zona rural do município em uma grande celebração do esporte e da educação. Após 16 anos sem a realização dos jogos escolares no município, a retomada marca um momento histórico para o esporte lagartense.

A iniciativa é promovida por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e da Secretaria Municipal da Educação (Semed), com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre os jovens, promover a integração entre as escolas e fortalecer valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

A competição conta com diversas modalidades esportivas, entre elas futsal, vôlei, judô, jiu-jitsu, atletismo e tênis de mesa, envolvendo alunos de diferentes faixas etárias e promovendo o espírito esportivo em todo o município.

A cerimônia de abertura contou com uma programação especial, reunindo momentos simbólicos que marcaram o início oficial dos jogos. Entre as apresentações, estiveram a participação do Tiro de Guerra, o acendimento da pira olímpica, a entrada das escolas com banda marcial, apresentação de ballet, a tradicional volta olímpica, o juramento da bandeira e a ala da inclusão, reforçando o compromisso com a participação de todos.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou a importância da retomada dos jogos para a formação dos jovens. “Os Jogos Estudantis têm um papel fundamental na formação dos nossos jovens. Mais do que a competição, eles promovem valores essenciais como respeito, disciplina, trabalho em equipe e superação. É nesse ambiente que muitos descobrem talentos, ganham confiança e aprendem lições que vão levar para a vida toda. Por isso, investir no esporte é investir no futuro da nossa juventude”, afirmou.

O secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Rafael Monteiro, também ressaltou o momento. “É uma alegria poder estar retornando os Jogos Estudantis na nossa cidade. É um avanço muito importante para o nosso esporte. Estamos vivendo uma retomada histórica, com grande participação dos alunos em diversas modalidades, o que mostra que o esporte escolar está mais forte e sendo valorizado. A base do esporte começa na escola, e é daqui que surgem as oportunidades para nossos jovens”, afirmou.

Escolas Participantes

Participam dos jogos escolas da rede municipal e estadual, incluindo unidades da sede e de povoados como Colônia Treze, Brasília, Jenipapo e Brejo, ampliando o alcance da ação e garantindo a inclusão de estudantes de diferentes regiões.

Entre as instituições participantes estão: E.M. Paulo Rodrigues do Nascimento; E.M. Frei Cristóvão de Santos Hilário; E.M. Adelina Maria de Santana Souza; E.M. Manoel de Paula Menezes Lima; E.M. José Antônio dos Santos; E.M. Monsenhor Daltro; E.M. Alberto Santos Dumont; E.M. Irmã Maria Cândida; E.M. Eliezer Porto; C.E. Professor José Cláudio Monteiro; C.E. Professor Abelardo Romero Dantas; C.E. Dom Mário Rino Sivieri; C.E. Luiz Alves de Oliveira; E.E. Monsenhor Marinho e E.E. Senador Leite Neto.

Marco para o esporte em Lagarto

Um dos momentos mais importantes da abertura foi a assinatura do termo de cooperação entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), que consolida a implantação de uma Escola de Esporte no município.

Com a iniciativa, Lagarto se torna o primeiro município do interior do estado a contar com uma Escola de Esporte, um espaço voltado ao desenvolvimento motor, físico e social de crianças e adolescentes por meio da prática esportiva. As aulas vão acontecer no Ginásio Rosendo Ribeiro Filho, o Ribeirão, e devem ser iniciadas já no mês de maio.

O secretário de Estado do Esporte e Lazer, Flávio Oliveira, destacou a importância da implantação da Escola de Esporte para o município. “Lagarto será o primeiro município do interior do estado a receber uma Escola de Esporte, e isso representa um avanço muito grande para a juventude. A partir de maio, vamos oferecer diversas modalidades com acompanhamento profissional, garantindo que crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte com qualidade. Essa iniciativa tira muitos jovens da ociosidade e cria oportunidades reais de desenvolvimento, dentro e fora das quadras”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto