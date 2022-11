Lagarto sedia audiência da ‘Construção do Plano Estadual de Educação Ambiental’

Na última quinta-feira, 17, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), foi sede da audiência pública do Plano Estadual de Educação Ambiental.

O Plano é um instrumento orientador para a gestão e a prática de educação ambiental, visando a construção de sociedades sustentáveis, possibilitando assim, uma interação entre os municípios, garantindo o desenvolvimento de ações voltadas para a questões ambientais.

No município, a audiência pública contemplou cidades da área Centro-Sul e Sul do estado.

A Gestão foi parceira sediando o evento e trazendo o case de sucesso dos Programas de educação ambiental nas condicionantes do Licenciamento Ambiental Municipal.

“Na audiência pública Lagarto apresentou os programas de educação ambiental que implementaram no município na atual gestão. No segundo momento foram discutidos os eixos construídos nas oficinas da região Centro-Sul e sul do Estado” esclareceu o secretário da SEMA, Aloísio Andrade.

O Plano de Educação Ambiental é extremamente importante para que possamos de fato instituir a Política Estadual da Educação Ambiental e instituir a educação ambiental como pauta e prioridade em Sergipe.

Fonte: Prefeitura de Lagarto