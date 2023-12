Lagarto sediará a 1ª Policlínica do interior do estado de Sergipe

Esta quarta-feira, 27, ficará escrita na história do município de Lagarto, com um marco mais do que significativo para a saúde lagartense. É que foi assinada a Ordem de Serviço para início das obras da 1ª Policlínica do interior de Sergipe.

Com uma área total aproximada de 1.395,00 M2, o valor da obra é avaliado em R$7.898.529,10, que foi adquirido através de emenda federal, um investimento que também vai beneficiar os municípios de Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto, totalizando uma população de mais de 257 mil habitantes.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a Policlínica surge como uma solução para o problema de deslocamento dos pacientes até a capital, Aracaju, visto que ofertará exames de média e alta complexidade, como Ressonância magnética; Tomografia; Mamografia; Ultrassonografia; Ecocardiografia; Ergometria; Mapa; Holter; Eletroencefalograma; Raio-X; Eletrocardiograma; Endoscopia; Colonoscopia; Nasolaringoscopia; Colposcopia; Histeroscopia e Cistoscopia.

Além disso, abrangerá uma ampla gama de especialidades médicas, incluindo Pediatria, Cardiologia, Dermatologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral, entre outras.

Durante o evento, a Prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância desse marco para Lagarto e região: “Hoje é um dia histórico para nossa cidade e para todos os municípios que compõem a nossa Regional de Saúde. A assinatura da Ordem de Serviço para a construção da Policlínica representa um compromisso sério com a saúde da nossa população. Estamos dando um passo crucial para oferecer serviços de qualidade, auxiliar nas demandas e garantir o acesso a cuidados especializados sem a necessidade de deslocamento até a capital. Agradeço a todos que contribuíram para tornar esse sonho uma realidade. Juntos, estamos construindo um futuro mais saudável e promissor para Lagarto e toda a nossa região”, ressaltou.

A empresa responsável pela obra é a Camel Empreendimentos e o prazo estimado de execução é de 12 meses.

Clínica 24h

A Prefeita Hilda Ribeiro anunciou ainda, que a Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, que funciona atualmente como suporte de urgência e emergência de baixa complexidade, terá seu horário de atendimento ampliado para 24h por dia, otimizando ainda mais os serviços prestados à população.

Com informações da Prefeitura de Lagarto*