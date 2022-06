Na próxima terça-feira, 7 de junho, às 19h, será realizado um Jantar de Negócios para dentistas e investidores de Lagarto, no Biroska Bar, situado no povoado São Antônio.

O evento contará com a presença do CEO da Odonto Excellence Franchising*, considerada a maior franquia Odontológica do Brasil, com mais de 1200 unidades; além do franqueado e dentista Anderson Stringari.

Os interessados poderão participar do evento gratuitamente, mas deverão reservar a vaga clicando aqui.