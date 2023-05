Lagarto sediará três dias do 39º Jogos da Primavera

Com realização do Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Educação e Cultura (Seduc) e do Esporte e Lazer (Seel), os Jogos da Primavera chegam a sua 39ª edição. As competições tiveram início no último dia 26 de abril na Capital.

São 10.673 estudantes-atletas inscritos, que representam 472 escolas sergipanas (públicas e privadas), e Lagarto participa com dez instituições:

C. E. Dom Mário Rino Sivieri; C. E. Luiz Alves de Oliveira; C. E. Monsenhor Juarez Santos Prata; C. E. Prof. José Cláudio Monteiro; C. E. Silvio Romero; C. Exc Prof. Abelardo Romero Dantas; E. E. Dr. Evandro Mendes; Fundação José Augusto Vieira; Grêmio Escolar Pequeno Príncipe e Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto.

O município de Lagarto será sede da competição por três dias e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude e Esporte (Sejesp), convida toda a comunidade estudantil para prestigiar com suas presenças.

Os jogos que começaram na última segunda-feira, 08, seguem até a próxima quarta-feira, 10, na nova Estação Cidadania – Esporte, no Bairro Matinha, sempre a partir das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Haverá cerimônia especial de encerramento na quarta-feira, a partir das 8h, com a presença da Prefeita Hilda Ribeiro e de diversas autoridades.

Fonte: Prefeitura de Lagarto