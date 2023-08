Lagarto segue em primeiro lugar no programa Tele Nordeste

O município de Lagarto continua em primeiro lugar no Estado de Sergipe, com o programa Tele Nordeste. Programa esse que oferta aos municípios, consultas com médicos especialistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Lagarto encontra-se em primeiro lugar, com 172 atendimentos entre outubro de 2022 e julho de 2023.

Enquanto que, no mesmo período, os municípios que ocupam o segundo e terceiro lugar, obtiveram respectivamente, 117 e 114 atendimentos.

Os dados referem-se ao crescimento de Lagarto e como a população aderiu ao programa, aumentando a oferta de consultas especializadas, diminuindo o tempo de espera e melhorando a qualidade da assistência e a satisfação do usuário.

“Diariamente estamos fortalecendo o Projeto em nosso município, o mesmo integra a Atenção Primária à Saúde com a Atenção Ambulatorial Especializada, com o objetivo de promover uma assistência ampliada, qualificada e humanizada aos nossos usuários, que atualmente contam com médicos especialistas dentro do seu território. As consultas são agendadas através da consulta médica com o clínico geral na UBS de referência e caso seja necessário a realização da teleinterconsulta, onde o médico da UBS fará o agendamento na plataforma”, informou o secretário de saúde, Marlysson Magalhães.

Fonte: Prefeitura de Lagarto