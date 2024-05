O evento que promete agitar as águas da Barragem Dionísio Machado será neste domingo (5), às 11h.

O evento tem o apoio da prefeitura de Lagarto e será perfeito para os amantes da natureza, da música e dos esportes aquáticos.

O 1º Campeonato de Barco a Vela da cidade, um momento histórico que celebra a paixão pelas águas, pela aventura e pela competição saudável.

Além da competição, após as regatas, o público vai curtir um show ao vivo com Cacique do Cavaco e a banda Rádio Samba.