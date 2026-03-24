Lagarto transforma vidas por meio do esporte e já soma quase 200 medalhas em competições

O esporte é uma prioridade para o município de Lagarto e vem se consolidando como um símbolo de transformação social para crianças e adolescentes, que descobriram na prática esportiva um talento que vem ganhando destaque em todo o estado de Sergipe. Desde o início do ano de 2025, a Prefeitura de Lagarto, por meio do Centro de Iniciação Esportiva (CIE), está investindo, de forma gratuita, em treinos e na preparação dos atletas para competições, algo que era inexistente no município.

Um exemplo das modalidades praticadas pelos alunos do CIE são o judô e o jiu-jitsu. Somente nesse período, entre 2025 e 2026, o município já soma quase 200 medalhas conquistadas. Dessas, 45 foram alcançadas apenas nesses três primeiros meses de 2026. Essas medalhas representam, além da vitória, a valorização do esporte e o seu poder de promover inclusão, disciplina e oportunidade.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou a importância de ampliar o acesso ao esporte como ferramenta de desenvolvimento social, promoção da saúde e geração de oportunidades. “O incentivo à prática esportiva é fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens. O esporte promove saúde, disciplina, inclusão e ainda abre oportunidades. Quando a gente investe nisso, estamos cuidando do presente e construindo um futuro melhor para toda a nossa cidade. É assim que a gente aproxima nossas crianças dos sonhos, objetivos e de um caminho cheio de possibilidades”, disse.

O diretor de Esportes de Lagarto e professor responsável pelas turmas de judô e jiu-jitsu do CIE, Carlos Henrique Bispo dos Santos, destacou o reconhecimento que a iniciativa vem conquistando dentro e fora do município. “O projeto vem ganhando cada vez mais reconhecimento e já se tornou referência para outros municípios, que têm buscado informações sobre como funciona e de que forma pode ser implantado. Atualmente, Lagarto conta com a melhor equipe de jiu-jitsu do estado, título já alcançado no ano passado, e também vem se destacando no judô, com a conquista de melhor equipe na Copa Módulo, mesmo sendo uma modalidade de alto nível e bastante competitiva. Mesmo diante de adversários mais experientes, com anos de prática, os jovens atletas do município têm demonstrado evolução e desempenho expressivos. Fruto da dedicação diária aos treinos no CIE, eles vêm consolidando Lagarto como referência no cenário esportivo estadual”, pontua.

Mais do que esporte, transformação social

Samanta Beatriz, 13 anos, é aluna do CIE e já conquistou quatro medalhas, sendo duas no judô e duas no jiu-jitsu. A atleta ressalta a transformação que o esporte trouxe para sua rotina, desde o primeiro contato com as competições até o impacto positivo em sua vida pessoal. Ela também reforça a importância da participação feminina nas modalidades esportivas e a motivação para seguir evoluindo após os desafios enfrentados. “Antes, eu nem sabia como funcionavam as competições, e o judô era algo distante, mas hoje eu não me imagino sem o esporte. Depois da pandemia, eu ficava muito em casa, e o judô mudou isso na minha vida. Acho muito importante as meninas estarem no esporte, porque não é um local só para meninos. É uma forma de a gente aprender a se defender e ganhar mais confiança. As mulheres têm seu espaço e devem ter os mesmos direitos”, ressalta.

Caio Henrique também é aluno do CIE e já coleciona nove medalhas, seis no jiu-jitsu e três no judô. Ele destaca a mudança significativa que o esporte trouxe para sua vida, desde a superação do sedentarismo até a construção de uma rotina baseada na disciplina e nos treinos. “Comecei a competir no início do ano passado. Na época, eu tinha um leve grau de obesidade e, por conta disso, minha categoria era mais difícil. Com o judô e o jiu-jitsu, consegui perder 16 quilos e saí do sedentarismo. Hoje, o esporte é tudo para mim. Virou minha rotina, é o que eu mais gosto de fazer. Além disso, conquistar medalhas é muito gratificante, porque mostra que todo o esforço está valendo a pena e nos motiva a continuar. Para quem está em casa e tem vontade de praticar algum esporte, eu deixo o convite: vá até o CIE, faça sua matrícula e experimente uma aula. Você pode descobrir um talento que ainda nem sabe que tem. Às vezes, só falta dar o primeiro passo, que pode ser o começo de uma grande trajetória no esporte”, enfatiza.

Próximas competições

Na última competição, a Copa Módulo, realizada no último sábado, 21, os atletas do CIE alcançaram a marca de 28 medalhas. Duas novas competições já têm data marcada. Na próxima quarta-feira, 25, uma equipe viaja para a Paraíba para disputar o Brasileiro, representando o estado de Sergipe. A outra equipe disputará o Campeonato Sergipano.

Ainda neste ano, os alunos também participarão dos Jogos da Primavera e dos Jogos Escolares da TV Sergipe. Os Jogos da Primavera são de suma importância, pois são classificatórios para o Brasileiro Escolar, uma competição que pode levar os atletas a conquistar uma bolsa-atleta.

Fonte: Prefeitura de Lagarto