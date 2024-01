Lagarto vence de virada, mas é eliminado da Copa São Paulo

Na tarde da última terça-feira, 9, o Lagarto Futebol Clube venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Durante a partida, o São Raimundo saiu na frente com um gol aos 26 minutos do primeiro tempo, através de um cruzamento rasteiro. Contudo, aos dois minutos do segundo tempo o Verdão deixou tudo igual e, aos 11 minutos, virou o placar.

Com a vitória, o Lagarto chegou aos quatro pontos e assumiu a vice-liderança do grupo, mas precisava que o São-Carlense não vencesse o Fluminense para poder avançar de fase, fato que não ocorreu e que culminou com a eliminação do Verdão.

Diante disso, a diretoria do Lagarto emitiu uma nota reforçando a qualidade da sua equipe. “Sabemos do potencial de todos e temos certeza que muitas coisas boas vão acontecer. Que em 2024, nós possamos conquistas ainda mais”, postou.