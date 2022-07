No último sábado, 02, o Lagarto FC venceu o CSE por 1 a 0, pela 12ª segunda rodada da Série D. O jogo aconteceu no Estádio Juca Sampaio em Palmeiras dos Índios.

Lá, o Verdão abriu o placar com um gol de Pedro Henrique, aos 06 minutos do segundo primeiro tempo.

Com a derrota, o CSE segue na penúltima posição do Grupo 4, com 11 pontos. Já o Lagarto assumi a liderança da chave, com 21 pontos.