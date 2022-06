Na tarde do último sábado,18, o Lagarto Futebol Clube venceu o Sergipe, por 2 a 1, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em partida válida pela 10° rodada da fase classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Lagarto foi marcado por Natan e Netinho, já o do Sergipe foi marcado por Paulinho.

Com a vitória, o Lagarto assumiu, ainda que provisóriamente, a liderança do grupo 4 com 17 pontos. O verdão está cada vez mais próximo da classificação para a próxima fase.