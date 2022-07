Lagarto vence o Sousa e avança para as oitavas de finais da Série D

Na tarde deste domingo, 31, o Lagarto Futebol Clube venceu o Sousa-PB por 2 a 1, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, e avançou pela primeira vez avançou para as oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro.

Durante o confronto, o Verdão precisava apenas do empate. Contudo, de pênalti, Lucas abriu o placar para os donos da casa logo no início do jogo. O Sousa empatou minutos depois com Maycon Rangel, mas no segundo tempo Bruninho recolocou o Lagarto na frente.

Já o Sousa teve dois jogadores expulsos, não conseguiu reagir e está fora da competição. Por outro lado, até o fechamento desta matéria, o Verdão ainda não havia conhecido o seu próximo adversário.

Premiação

O campeão da Série D receberá R$ 500 mil e o vice, R$ 300 mil. Todos os 64 clubes, na fase de grupos, ganharam R$ 120 mil.