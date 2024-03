Lagarto vence Simão dias pela Taça Sergipe de Futsal

O Lagarto venceu o Simão dias por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 21, no Ginásio Manoel de Souza, em Campo do Brito, pela 5ª rodada da Taça Sergipe de Futsal 2024.

Logo no início da partida, Matheus Souza fez o primeiro gol e quase no final do 1º tempo, Rafael de Sousa deixou sua assinatura, marcando o segundo.

Com sede de jogo e em busca pela virada, Simão Dias, conseguiu marcar um gol na partida.

Fim de jogo: Lagarto 2 X 1 Simão Dias.

Com a vitória, o Verdão garantiu sua vaga na próxima fase da competição, e enfrentará a equipe de Ribeirópolis na quinta-feira, 27, às 20h, no Ginásio Manoel de Souza.