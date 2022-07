Lagarto viaja para Paraíba para partida de ida da segunda fase da Série D

A delegação do Lagarto embarcou na última quinta-feira, 21, para a Paraíba, onde enfrenta o Sousa, no próximo domingo, 24, no primeiro jogo da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O técnico Givanildo Sales levou 20 atletas para o jogo e vai contar com o atacante Neto Oliveira, que saiu machucado na partida contra o Santa Cruz, mas está recuperado e à disposição. Recém-contratado, o volante Serginho Paulista também viajou com a delegação.