Lagarto x Confiança: Mulher comandará arbitragem da semifinal

A Comissão Nacional de Arbitragem, divulgou a escala de arbitragem para a partida de ida das semifinais ente Lagarto e Confiança pelo Campeonato Sergipano da Série A1. O trio de arbitragem será do estado de Santa Catarina, região sul do país. E a árbitra reserva do estado do Rio de Janeiro.

O comando do apito será da árbitra FIFA, Charly Wendy Straub Deretti. Com 35 anos e integrante do quadro da internacional desde 2020, Charly iniciou na profissão em 2012 e passou a integrar o quadro de arbitragem catarinense quatro anos depois, atuando em torneios profissionais no Estado a partir de 2017.

No ano seguinte, ingressou no quadro da CBF até receber a primeira oportunidade no profissional masculino em 2019, ao comandar o apito. Por coincidência foi com um clube sergipano em campo na partida entre Sergipe e Coruripe, no dia 8 de junho, pela Série D do Brasileiro. De lá para cá, ganhou oportunidades nas Série C, B e A, além da Copa do Brasil e competições femininas, como o próprio Brasileirão, Libertadores e amistoso da seleção brasileira.

Acompanhe a escala de arbitragem FIFA para o duelo entre Lagarto x Confiança pelas semifinais do Sergipão Pixbet:

16h – Lagarto x Confiança, estádio Paulo Barreto, em Lagarto:

Árbitra-Central – Charly Wendy Straub Deretti – FIFA/SC

Assistente 1: Rafael da Silva Alves – FIFA/SC

Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira – FIFA/SC

Quarta Árbitra: Rejane Caetano da Silva – FIFA/RJ

Fonte: FSF