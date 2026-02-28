Lagartos Race Team confirmado no Verão Sergipe

Neste domingo, 01 de março, a equipe Lagartos Race Team entra na disputa da ETAPA VERÃO SERGIPE – 2ª Etapa do Sergipano de Ciclismo de Estrada 2026, competição válida pelo campeonato estadual organizado pela Federação Sergipana de Ciclismo.

A prova une o clima intenso do verão sergipano com a resistência e velocidade do ciclismo de estrada.

É calor, é superação, é performance no mais alto nível.

As estradas vão ferver, e o desafio será grande. No ciclismo de estrada, cada detalhe conta: estratégia, ritmo, trabalho em equipe e força mental. E o Lagartos Race Team vai com força total, determinado a buscar pódios e representar nossa cidade com orgulho.

A meta é clara: competir com garra, mostrar evolução e levar resultados para casa.

Mais do que disputar medalhas, estarão levando o nome de Lagarto para o cenário estadual, fortalecendo o ciclismo e incentivando novos atletas a acreditarem no esporte.

O agradecimento especial a quem acredita e apoia o esporte:

Prefeitura de Lagarto

Governo do Estado de Sergipe

Posto Mafra

Açaí Açu

Cunhadinho bike show

Esse apoio de fortalece o ciclismo e impulsiona os atletas.

O Lagartos Race Team segue firme, pedalando forte e mostrando que o ciclismo sergipano está cada vez mais competitivo.