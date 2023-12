Lagoa dos Tambaquis está pronta para receber visitantes sem risco de contaminação

Depois de uma imensa polêmica nas redes sociais, finalmente o veredito oficial chegou, conforme material já distribuído à imprensa. Nele, a equipe de Comunicação da gestão estanciana vaticina que “a prefeitura de Estância, em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), concluiu recentemente uma análise minuciosa na região da Lagoa dos Tambaquis para verificar a presença das formas imaturas do Schistosoma mansoni no caramujo do gênero biomphalaria, agente causador da esquistossomose, popularmente conhecida como ‘barriga d’água’ (…) Todas as amostras analisadas em 2023 apresentaram resultados negativos, indicando a ausência de contaminação”.

Tudo beleza, então, e a Lagoa dos Tambaquis, um dos mais procurados destinos turísticos de Sergipe, segue livre de riscos da contaminação da esquistossomose, graças a Deus e aos processos de fiscalização e controle promovidos pela gestão do prefeito Gilson Andrade (PSD). Coisa boa de se ver, né não?

Mas veja, leitor e leitora, aqui temos um outro tipo de ‘contaminação’: aquele do ‘quanto pior, melhor’, geralmente promovida por quem, no afã de atacar uma gestão ou empresários atuantes, acaba prejudicando uma população inteira, né isso?

Primeiro é preciso lembrar que a região da Lagoa dos Tambaquis é explorada comercialmente – e muito bem, por sinal – pela iniciativa privada. Depois é preciso resgatar uma ação anual realizada pela prefeitura de Estância, especialmente nos últimos anos sob a gestão de Gilson, que é o ‘peixamento’, feito em parceria com a Codevasf, que no último dia 20 deste mês lançou na área 50 mil alevinos.

Simplificando pra que todo mundo entenda: os alevinos, que se tornarão peixes, acabam se alimentando de toda e qualquer ameaça ao desequilíbrio biológico e, com isso, acabam sendo fundamentais na luta contra a esquistossomose e outras possibilidades de contaminação.

Aí, quando alguns caramujos são encontrados, em especial em locais mais ermos da região, vem aquele ‘para tudo que tá contaminado!’ nas redes sociais! E nem se aguarda para ver qual o resultado dos exames, que de resto são realizados com uma impressionante constância.

Lógico que AnderSonsBlog não vai cometer a injustiça de sair apontando dedos pra ninguém. Mas não lhe parece estranho, leitor e leitora, que esse tipo de ‘alarmismo’ venha sempre em tempos de alta estação, quando emprego e renda, também em alta, surgem como forma de desenvolvimento para a população estanciana?

Olha, a casa aqui não é adepta das ‘teorias da conspiração’, mas que tudo leva a crer que tem gente querendo jogar água no chopp da população praiana de Estância, disso não resta dúvida.

No mais é parabenizar o Lacen e a gestão de Gilson Andrade pela celeridade nas respostas. E desejar um Verão 24 no topo do topo pra todo mundo que for curtir a queridíssima Estância.

