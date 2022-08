Lairton comandará o I Festival de Inverno de Riachão do Dantas

A Prefeitura de Riachão do Dantas divulgou a programação do I Festival Multicultural de Inverno, que será realizado no povoado Palmares, uma das regiões mais frias do estado. Segundo o Município, o evento ocorrerá nos dias 20 e 21 de agosto e terá como suas principais atrações: Lairton, Fogo na Saia, e Danielzinho Jr..

No sábado, 20, serão realizados os shows de: Eraldo e Banda, Chiko Queiroga e Antônio Rogério, Samba do Arnesto, Lairton e Seus Teclados, Fogo na Saia, e Danielzinho Jr.. Já no domingo, 21, são esperados os shows de: Top Music, Marcos e Ari, Rogério Teló, e Elisley Nascimento.

Nos dois dias de festival haverão apresentações culturais das 15h às 17h, enquanto os shows artísticos ocorrerão a partir das 17h30. “Estaremos esperando por você com muita música, atrações culturais, muita alegria e aquele “friozinho” especial que é todo nosso!”, comentou a Prefeitura de Riachão do Dantas.