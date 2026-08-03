Lançamento do livro “Caçula e o Pé de Mulungu” celebra cultura popular e reúne artistas em Lagarto

A cultura popular ganhou destaque em uma noite de celebração artística em Lagarto com o lançamento do livro Caçula e o Pé de Mulungu, de Rafael Brasis, com ilustrações de Milena Araújo. Realizado com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), por meio das ações de fortalecimento das políticas culturais no município, o evento aconteceu no Espaço Cultural 7 Panos e contou com a apresentação do Mamulengo de Cheiroso, com o espetáculo A Cobra Grande.

Para a diretora de Cultura, Francielle Wilze, a realização do lançamento evidencia o papel das políticas públicas na valorização da produção artística e na garantia de espaços para que artistas e projetos culturais ganhem visibilidade. “Esse evento é de extrema importância porque reafirma ainda mais a necessidade das leis de incentivo à cultura. É também fruto de um fomento como a PNAB e demonstra o quanto Lagarto é plural e urgente em arte e em recepcionar artes e artistas”, destacou.

O produtor cultural José Uesle destacou o significado do momento para a cultura lagartense. “Foi uma noite que emanou cultura popular, através da publicação de Rafael Brasis, um presente para todos que estiveram presentes. Rafael tem uma narrativa envolvente, seja no cinema, seja na produção literária, e hoje também, com Mamulengo de Cheiroso, que veio completar a noite”, disse.

Autor da obra, Rafael Brasis destacou a importância das políticas públicas para fortalecer os artistas e ampliar o acesso da população à cultura. “Eu acho que nós, artistas, só temos a ganhar, e não só nós, mas toda a sociedade. Um evento como esse demonstra isso, porque a gente teve essa troca cultural com o Mamulengo de Cheiroso, que veio até Lagarto. Uma política pública que beneficia esse tipo de história, esse tipo de discurso, mostra dentro da sociedade que a cultura é viva, é bela, existe e é importante”, afirmou.

Resultado da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o lançamento reforça a importância dos investimentos públicos na valorização da arte e dos artistas. Em Lagarto, a Secult tem desenvolvido um trabalho de incentivo e apoio aos fazedores de cultura, contribuindo para a realização de projetos contemplados por editais e também para iniciativas próprias que ampliam o acesso da população às manifestações culturais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto