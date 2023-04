Leão do Zoológico de Aracaju é afastado da área de exposição

De acordo com a administração do zoológico, Leo chegou ao local em 2012 após ser resgatado de um circo apresentando sinais de maus tratos, alguns bastantes visíveis causados por má alimentação e estresse constante. Após recber os cuidados de veterinários da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e de tratadores, ele se recuperou, ganhou a companhia de uma fêmea e superou a expectativa de vida de um animal saudável em ambiente natural (uma média entre 8 e 10 anos).

“Como é acompanhado de perto por nossa equipe, qualquer alteração física ou comportamental é logo verificada, e as intervenções necessárias são feitas. Por isso, por vezes, precisamos tirá-lo da área de exposição para as consultas clínicas”, disse o médico veterinário do Zoológico, Hildebrando Vieira Filho.

Fonte: G1 SE