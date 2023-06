Líder de tráfico de drogas em Pernambuco é preso em Sergipe

Com o apoio da Polícia Civil de Sergipe, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem investigado como líder de uma organização criminosa do estado pernambucano. Ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, e estava residindo na zona de expansão de Aracaju. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 16.

A operação policial, batizada de “Operação Fluminense”, em virtude do apelido do investigado, contou com a participação de policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Porto de Galinhas e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

No momento da prisão, ele tentou fugir pelos fundos da residência, onde já possuía uma escada posicionada no muro. Houve perseguição, até que foi alcançado e capturado por equipes policiais que se encontravam na rua de trás do seu imóvel. O foragido apresentou identificação falsa e foram encontrados documentos falsos, tais como CNH, certidão de nascimento e carteira de trabalho digital.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos também dois mandados de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que foi encontrada a quantia de R$ 133.260 em espécie, 17 aparelhos celulares, cinco smartwatchs, um veículo Onix e documentos pertinentes.

Ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de lavagem de dinheiro e uso de documento falso. As investigações revelaram que ele estava investindo em imóveis em Sergipe, comprando terrenos e construindo casas, sempre realizando os pagamentos em espécie e se apresentando com o nome falso.

As equipes também realizaram buscas em uma casa de praia de alto padrão, pertencente ao foragido, localizada na praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros/SE, onde foram encontrados diversos eletrodomésticos novos, ainda nas embalagens originais, como smartvs, refrigeradores, sofás, cadeiras, entre outros, corroborando a suspeita de que o investigado estava lavando o dinheiro do tráfico de drogas de Sergipe.

Ele foi conduzido ao Cope, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Polícia Civil