Linda Brasil é a primeira mulher trans a presidir sessão na ALESE

A representante do PSOL assumiu a sessão plenária a convite do presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), no dia em que ela completa 50 anos.

“ Fiquei muito emocionada por ser a primeira mulher trans a ocupar esse espaço. É algo muito significativo e simbólico, isso me motiva e eu espero que também motive outras mulheres trans. Num país onde a expectativa de vida da mulher trans é muito baixa, eu completar 50 anos é um marco”, disse.

Durante a sua carreira política, Linda Brasil também foi a primeira mulher trans a ocupar um cargo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e na Câmara de Vereadores de Aracaju.

Fonte: G1 SE