A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, na última quarta-feira, 25, o sexto e último Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2026, que não identificou municípios com alto índice de infestação do mosquito. Ao todo, 35 municípios registraram baixo risco, 39 médio risco e apenas Riachão do Dantas não realizou o levantamento.

O estudo, que mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas, classifica como satisfatório o índice de 0 a 0,9; de média infestação, de 1,0 a 3,9; e de alto risco, acima de 4,0. No levantamento anterior, apenas Nossa Senhora da Glória apresentou alto risco, com um índice de 4,30. Agora, o município conseguiu reduzir a taxa, passando para 3,10, o que o coloca na classificação de médio risco.

Segundo a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá, o LIRAa é feito por meio de uma pesquisa amostral rápida nos imóveis dos municípios para identificar áreas com maior presença de focos e larvas do mosquito e apontar os criadouros predominantes. “No LIRAa, conseguimos identificar os potenciais criadouros do Aedes aegypti e intensificar a promoção de ações educativas e preventivas naquela região. Neste último LIRAa, tivemos municípios com baixo e médio risco e apenas um que não realizou a atividade”, pontuou.

Ainda de acordo com Sidney, apesar do resultado satisfatório que o último levantamento do ano apresentou, é importante que a população mantenha os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. “O resultado é satisfatório, mas não devemos acreditar que estamos livres de sermos acometidos por um aumento no número de casos de arboviroses. Estamos passando por um período crítico em relação às altas temperaturas e consequentemente desabastecimento de água, exigindo cuidados redobrados acerca dos lugares que armazenamos água”, ressaltou.

Verão e Aedes aegypti

Mesmo com o resultado do estudo, é importante manter o alerta, especialmente diante das condições climáticas previstas para o período de El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial e pela capacidade de alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do mundo.

Em Sergipe, ele pode ocasionar redução das chuvas, estiagem, escassez de água, prejuízos à agropecuária, aumento do risco de incêndios florestais e impactos na saúde. Com a aproximação do verão e os efeitos do El Niño, o aumento das temperaturas deve ser intensificado, o que favorece as condições para a proliferação do Aedes aegypti.

Por ser um período de pouca chuva, os moradores tendem a acumular água de forma inadequada em reservatórios, que podem servir como criadouros para o Aedes aegypti, responsável por transmitir arboviroses como a dengue, zika e chikungunya.

Para prevenir a proliferação do mosquito durante este período, é essencial eliminar semanalmente qualquer foco de água parada em pratos de plantas, recipientes, calhas, ralos e reservatórios, mantendo caixas d’água bem tampadas e limpas. Além disso, é importante se proteger usando repelente e telas. Ao notar sintomas como febre, dores no corpo ou manchas na pele, procure atendimento médico sem se automedicar.

Dia D de Mobilização

O Dia D de Mobilização Contra a Dengue é um movimento nacional, organizado pelos governos federal, estadual e municipal, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e reforçar a prevenção contra a dengue, zika e chikungunya.

Para reforçar a iniciativa, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) participará, no próximo sábado, 28, às 9h, da mobilização apoiando uma ação educativa e panfletagem na Feira do Eduardo Gomes, em São Cristóvão, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Ambiental em Saúde do município.

A atividade será direcionada à população e aos feirantes, com orientações sobre os cuidados necessários para a prevenção e o combate à dengue, zika e chikungunya, reforçando a importância da eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e do envolvimento de todos nessa luta.

Fonte: Governo de SE