Lívia Menezes surpreende em pesquisa Dataform/ECM para deputada federal

Nesta segunda-feira, 4, o Cinform Online divulgou o resultado da pesquisa realizada pela ECM Pesquisas, que trouxe o nome da pré-candidata Lívia Menezes como a grande surpresa na disputa por uma das oito vagas para deputada federal por Sergipe.

De acordo com o levantamento, na modalidade espontânea, Lívia aparece com 0,13% das intenções de voto, ficando a frente de nomes como Valadares, Francisco Gualberto, Ivan Leite e Léo Rocha.

Livia ainda aparece empatada com outros nomes de peso da política sergipana, a exemplo da pré-candidata ao senado e uma das políticas mais bem votadas da capital sergipana, a delegada Danielle Garcia.

Natural de Lagarto, Lívia Menezes tem percorrido diversas regiões do Estado, para ouvir os cidadãos, além de discutir ideias para fortalecer o estado e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Tudo isso tem sido feito com a ajuda do comunicador e articulador político, Júnior Papito.

A pesquisa Dataform/ECM ouviu 3.100 pessoas em 40 municípios, entre os dias 9 e 15 de junho. Sua margem de erro é de 1,76% e seu intervalo de confiança é de 95%. Além disso, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número: SE-07437/2022.