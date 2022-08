Livro No Colo da Piedade é lançado em Lagarto

No último domingo, 28, os escritores lagartenses, Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro Santos e Taysa Mércia Damaceno lançaram mais um volume da coleção NO COLO DA PIEDADE.

O livro foi lançado no último domingo, 28, no Santuário Mariano de Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto.A referida obra conta com os seguintes temas: Nossa Senhora do Carmo do povoado Limoeiro; as Camareiras de Nossa Senhora da Piedade e uma biografia do monsenhor Juarez Santos Prata.

Também foi feita uma homenagem póstuma ao padre Vicente Vidal, falecido em outubro de 2021, após 60 anos de vida e 30 de sacerdócio.