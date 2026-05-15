Lula anuncia ampliação de tratamentos contra o câncer durante visita ao Hospital de Amor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Hospital de Amor (HA), em Barretos (SP), na manhã desta sexta-feira, 15. Acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula anuncia a maior entrega já realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para ampliar o acesso da população aos tratamentos contra o câncer, garantindo 100% da demanda de medicamentos.

Com o investimento de R$ 2,2 bilhões, entre as principais inovações estão a criação da nova tabela de financiamento do SUS para a oferta de 23 medicamentos oncológicos de alto custo e a criação, pela primeira vez, do financiamento de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública, além de ampliar acesso à cirurgia de reconstrução mamária.

Esse aumento de 35% na oferta dos fármacos na rede pública de saúde beneficia 112 mil pacientes, representando um destrave histórico nos tratamentos oncológicos de primeira linha, que embora incorporados, aguardavam há até 12 anos para serem disponibilizados à população. Entre a lista, dez serão adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados. Os outros serão ofertados por meio da Autorização de Procedimento Ambulatorial (Apac), em que a compra é realizada pelos centros habilitados no país, com financiamento federal, e Ata de Negociação Nacional.

Os medicamentos contemplam 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário, estômago. A depender do tipo de tratamento, o paciente pode economizar até R$ 630 mil, caso fizesse na rede privada. A iniciativa está alinhada ao Componente de Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-Onco), política nacional que assegura o cuidado organizado e contínuo no SUS.

CENTRO DE PESQUISA

Na ocasião, o presidente Lula participa do anúncio da construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD). A iniciativa busca acelerar o acesso de pacientes oncológicos a terapias e procedimentos de alta complexidade, além de ampliar a capacidade da instituição em combinar inovação médica, escala assistencial e eficiência de custos.

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA

Com foco nas mulheres, o Governo do Brasil anuncia a ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução mamária, que visa democratizar o acesso a procedimentos de alta complexidade e promover a reabilitação física e psicológica das pacientes de forma integral. O direito à cirurgia plástica reconstrutiva, anteriormente limitado a sequelas de tratamento de câncer, passa a abranger todos os casos de mutilação mamária, seja total ou parcial. Com a ampliação, a estimativa de investimento é de R$ 27,4 milhões por ano, representando um aumento de aproximadamente 13% em comparação a 2025.

PRÓSTATA

Já para o tratamento do câncer de próstata, o SUS passa a contar com o financiamento permanente da cirurgia robótica, com investimento de R$ 50 milhões do Governo do Brasil. A tecnologia permite que o profissional de saúde tenha maior precisão cirúrgica e melhor visualização das estruturas anatômicas. Para os pacientes, os benefícios incluem menor perda sanguínea durante a operação, reduzindo a necessidade de transfusões. Cerca de 5 mil homens poderão ser beneficiados.

REDE

Além disso, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 129 milhões para o Hospital de Amor e formalizar um Termo de Execução Descentralizada (TED) com o Ministério das Comunicações para criação da Rede Saúde Brasil de Cibersegurança. A iniciativa prevê uma solução integrada de alta capacidade entre o Hospital de Amor, em Barretos (SP), e a unidade localizada em Porto Velho (RO), onde inicialmente serão realizadas cirurgias robóticas colorretais, ginecológicas e urológicas.

Com investimento preliminar de R$ 2 milhões e vigência de 30 meses, a infraestrutura contempla requisitos técnicos compatíveis com esse tipo de serviço para aplicações críticas em saúde, que exigem comunicação em tempo real, transmissão segura de dados e elevada confiabilidade operacional.

EQUIPAMENTOS

Também serão anunciadas a compra de até 80 aceleradores lineares, que deve ampliar em 25% a oferta de tratamento de radioterapia em um ano, e a entrega de veículos para o transporte de pacientes até os locais de tratamento, por meio do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde. São 15 veículos do Caminhos da Saúde (oito micro-ônibus e sete vans), 22 veículos do SAMU e uma Unidade Móvel Odontológica.

PESQUISA

O novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica reforça o papel do hospital como um dos principais polos de pesquisa clínica e cirurgia robótica do país, com impacto sobre atendimento, formação médica e produção de conhecimento. Na frente da Pesquisa Clínica, o Hospital de Amor já figura entre os principais polos do país. Em 2025, a instituição realizou 9.503 atendimentos na área, manteve 233 protocolos ativos e 792 pacientes em tratamento.

Já na cirurgia robótica, o hospital está entre as instituições filantrópicas pioneiras na adoção da tecnologia no Brasil, com a incorporação do primeiro sistema em 2014. Desde então, já foram realizados 3.889 procedimentos em especialidades como colorretal, aparelho digestivo, urologia, ginecologia, cirurgia torácica e cabeça e pescoço. Com a chegada do segundo sistema robótico, a média anual de pacientes atendidos passou de 400 para 680.

O novo Prédio de Pesquisa Clínica e Robótica visa acelerar a incorporação de tecnologias capazes de beneficiar pacientes em larga escala, em um contexto em que o setor de saúde busca conciliar inovação, produtividade assistencial e sustentabilidade econômica.

TREINAMENTO

Além do avanço assistencial, a cerimônia também coincide com o aniversário de 15 anos do IRCAD no Brasil, centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva cuja primeira sede foi instalada no ecossistema do Hospital de Amor. Desde 2011, essa frente contribuiu para a capacitação de mais de 20 mil profissionais, disseminando conhecimento técnico, protocolos cirúrgicos e padrões de excelência para médicos do Brasil e do exterior.

O HOSPITAL

Com 64 anos de história, o Hospital de Amor é um centro oncológico de atendimento 100% gratuito da América Latina. Com sede em Barretos (SP), o hospital consolidou uma rede nacional de assistência, prevenção, ensino e pesquisa, com oito unidades de tratamento, 23 unidades fixas de prevenção e 52 unidades móveis em operação no país. A instituição se destaca por aliar alta tecnologia, pesquisa de ponta e cuidado humanizado no contexto do SUS, reunindo diferenciais como a primeira filial do IRCAD no Brasil, um dos maiores serviços de prevenção em câncer do Brasil e um Instituto de Ensino e Pesquisa voltado à formação de profissionais e ao avanço científico em oncologia.

Fonte: Agência GOV