Lula e Bolsonaro confirmam presença em Sergipe para o segundo turno

Os dois principais nomes das eleições deste ano no Brasil estarão em Sergipe para o segundo turno. Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP) confirmaram, em primeira mão, no Jornal da Fan desta quinta-feira, 6, as presenças de Lula (PT) e Bolsonaro (PL), respectivamente, nos próximos dias em solo sergipano.

Rogério Carvalho, que ainda concorre ao Governo de Sergipe, falou sobre a expectativa de chegada do ex-presidente Lula e esteve em reunião com o petista. “Estamos apenas esperando a confirmação da data. Quando confirmar, a gente divulga”, disse o senador em entrevista.

Do outro lado, Laércio Oliveira, que apesar de não ser do mesmo partido de Bolsonaro, também participou de evento com a presença do presidente. “Não temos a data, mas quero avisar ao povo sergipano que o presidente Bolsonaro virá a Sergipe. O calendário dele ainda está sendo definido o dia que virá no no estado para conversar com todos os sergipano”, afirmou Laércio.

O segundo turno das eleições será no dia 30 de outubro.

