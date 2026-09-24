Lula lidera corrida presidencial e consolida vantagem na reta final segundo o Datafolha

Nova pesquisa de intenção de voto divulgada pelo instituto Datafolha nesta quinta-feira (24) demonstra a estabilidade do quadro sucessório para a Presidência da República no pleito de 2026. O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 40% das intenções de voto no primeiro turno, oscilando positivamente em relação ao levantamento anterior, quando pontuava 39%.

Na segunda colocação, Flávio Bolsonaro (PL) mantém 36%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a liderança de Lula consolida o avanço do projeto governista na primeira fase da disputa.

Panorama consolidado do 1º turno

O levantamento detalha a distribuição das intenções de voto entre os principais concorrentes:

Lula (PT): 40% (ante 39% na pesquisa anterior)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (estável em relação aos 36% prévios)

Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (anteriormente 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (estável em 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (estável em 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (ante 2%)

Samara Martins (UP): 1% (estável em 1%)

Os demais postulantes ao cargo não pontuaram de forma expressiva. A amostra contemplou 2.002 entrevistas realizadas entre os dias 22 e 23 de setembro de 2026, com nível de confiança estipulado em 95%. A pesquisa está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00304/2026.

Projeção para o segundo turno

Em eventual simulação de segundo turno entre os dois principais candidatos, o cenário permanece sob empate técnico, mantendo a configuração observada na semana anterior. Lula atinge 47% das preferências do eleitorado, enquanto Flávio Bolsonaro computa 45%. A estabilidade estatística nas duas fases do processo eleitoral reforça a polarização consolidada e a rigidez das bases de apoio de ambos os blocos políticos na reta decisiva da campanha.