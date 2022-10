Lula participa de ato em Sergipe e Bolsonaro se reúne com influenciadores em SP

Nesta quinta-feira, 13, os candidatos à Presidência cumprem agendas de campanha, a 17 dias do segundo turno das eleições. Lula visita dois estados do Nordeste, Sergipe e Alagoas, enquanto Bolsonaro tem compromisso em Recife, além de reunião em São Paulo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem compromissos em Aracaju pela manhã: atende a imprensa às 10h e faz caminhada com políticos parceiros e apoiadores às 11h. No estado, os dois candidatos a governador que estão no segundo turno declararam voto no petista: Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSB).

Na parte da tarde, Lula estará em Maceió: ele atende a imprensa às 15h30 e faz caminhada com apoiadores às 16h. Em Alagoas, o governador Paulo Dantas (MDB), candidato à reeleição apoiado pelo ex-presidente, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta semana. A CNN apurou que Dantas é investigado, desde agosto, por um suposto esquema de desvio de recursos púbicos para a contratação de funcionários fantasmas.

Jair Bolsonaro (PL) viaja para o Recife pela manhã. Na capital de Pernambuco, ele tem agenda às 10h cujos detalhes não foram divulgados.

Às 19h, o candidato à reeleição estará em São Paulo para realizar um encontro com influenciadores digitais.

Fonte: Cnn Brasil